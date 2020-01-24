Джокович - о матче с Нисиоку: Это был один из лучших моих матчей в последнее время

Сербский теннисист Новак Джокович, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под вторым номером, поделился впечатлениями от выхода в четвёртый круг. В третьем раунде действующий чемпион обыграл представителя Японии Йосихито Нисиоку со счётом 6:3, 6:2, 6:2.

"В плане подачи это был один из лучших моих матчей в последнее время. Меня вдохновил мой тренер Горан Иванишевич. Есть много технических деталей, о которых можно говорить, но иногда чем меньше, тем лучше. Всё дело в ритме и балансе. Пока всё работает отлично", — приводит слова Джоковича официальный сайт тура.

Следующим соперником Новака будет аргентинец Диего Шварцман.

"Он — один из самых быстрых игроков в туре. Надеюсь, моя подача будет так же хороша, как сегодня, или хотя бы близка к этому. Тогда у меня будут неплохие шансы. Мне нужно будет сохранять терпение, но при этом действовать агрессивно", — сказал Джокович.