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Джокович - о матче с Нисиоку: Это был один из лучших моих матчей в последнее время

Теннис
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Теннисист доволен результатом матча

Джокович - о матче с Нисиоку: Это был один из лучших моих матчей в последнее время
Новина українською

Сербский теннисист Новак Джокович, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под вторым номером, поделился впечатлениями от выхода в четвёртый круг. В третьем раунде действующий чемпион обыграл представителя Японии Йосихито Нисиоку со счётом 6:3, 6:2, 6:2.

"В плане подачи это был один из лучших моих матчей в последнее время. Меня вдохновил мой тренер Горан Иванишевич. Есть много технических деталей, о которых можно говорить, но иногда чем меньше, тем лучше. Всё дело в ритме и балансе. Пока всё работает отлично", — приводит слова Джоковича официальный сайт тура.

Следующим соперником Новака будет аргентинец Диего Шварцман.

"Он — один из самых быстрых игроков в туре. Надеюсь, моя подача будет так же хороша, как сегодня, или хотя бы близка к этому. Тогда у меня будут неплохие шансы. Мне нужно будет сохранять терпение, но при этом действовать агрессивно", — сказал Джокович.

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В статье: Новак Джокович
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