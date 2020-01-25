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Australian Open. Плишкова сенсационно покидает турнир в третьем круге

Теннис
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Чешка уступила россиянке

Australian Open. Плишкова сенсационно покидает турнир в третьем круге
UA-Футбол
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Чешская теннисистка, вторая ракетка планеты Каролина Плишкова в третьем круге Открытого чемпионата Австралии сенсационно проигрывает россиянке Анастасии Павлюченковой (WTA №30) и покидает турнир.

В двух сетовом матче Каролина уступила своей сопернице со счетом 2-0 (7-6; 7-6). В Активе россиянки 5 подач на вылет, 2 из 15 использованных брейков, 51 виннер, 51% выигранных очков и 11 двойных ошибок. У ее соперницы 6 эйсов, 2 из 10 использованных брейков, 35 виннеров, 49% выигранных очков и 4 двойные ошибки.

В следующем раунде соревнований Павлюченкова сыграет против бывшой первой ракетки планеты, немки Анджелик Кербер (WTA №17).

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В статье: Australian Open Каролина Плишкова Анастасия Павлюченкова
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