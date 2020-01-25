Australian Open. Гаэль Монфис вышел во вторую неделю турнира

Французский теннисист, десятая ракетка планеты Гаэль Монфис в третьем круге Открытого чемпионата Австралии победил латыша Эрнеста Гулбиса (АТР №256) и впервые с 2017 вышел во вторую неделю турнира.

Счет встречи 3-0 (7-6; 6-4; 6-3) в пользу Гаэля, в активе которого 9 подач на вылет, 30 виннеров, 5 из 9 использованных брейков, 57% выигранных очков и 6 двойных ошибок. У его соперника 9 эйсов, 33 виннер, два использованных из 6 заработанных брейков, 43% выигранных очков и 6 двойных ошибок.

33-летний француз оформил свою четвертую победу в матчах с Эрнестом Гулбисом, который начал свое выступление в Мельбурне еще в квалификации. В следующем раунде соревнований Монфис сыграет против 5 ракетки мира, австрийца Доминика Тима.