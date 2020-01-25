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Australian Open. Контавейт побеждает Бенчич, Халеп выбивает Путинцеву

Теннис
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Результаты матчей третьего круга Открытого чемпионата Австралии

Australian Open. Контавейт побеждает Бенчич, Халеп выбивает Путинцеву
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Вашему вниманию результаты матчей 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии:

Камила Джорджи (WTA №102) - Анджелик Кербер (WTA №18)

1 - 2 (2-6; 7-6; 3-6)

Анастасия Павлюченкова (WTA №30) - Каролина Плишкова (WTA №2)

2 - 0 (7-6; 7-6)

Дона Векич (WTA №20) - Ига Святек (WTA №56)

0 - 2 (5-7; 3-6)

Белинда Бенчич (WTA №7) - Анет Контавейт (WTA №31)

0 - 2 (0-6; 1-6)

Юлия Путинцева (WTA №38) - Симона Халеп (WTA №3)

0 - 2 (1-6; 4-6)

Элиз Мертенс (WTA №17) - Кэтрин Кертен Биллис (WTA №600)

2 - 1 (6-1; 6-7; 6-0)

Гарбинье Мугуруса (WTA №32) - Элина Свитолина (WTA №5)

2 - 0 (6-1; 6-2)

Зарина Дияз (WTA №73) - Кики Бертенс (WTA №10)

0 - 2 (2-6; 6-7)

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В статье: Australian Open
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