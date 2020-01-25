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Australian Open. Контавейт побеждает Бенчич, Халеп выбивает Путинцеву
Результаты матчей третьего круга Открытого чемпионата Австралии
Вашему вниманию результаты матчей 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии:
Камила Джорджи (WTA №102) - Анджелик Кербер (WTA №18)
1 - 2 (2-6; 7-6; 3-6)
Анастасия Павлюченкова (WTA №30) - Каролина Плишкова (WTA №2)
2 - 0 (7-6; 7-6)
Дона Векич (WTA №20) - Ига Святек (WTA №56)
0 - 2 (5-7; 3-6)
Белинда Бенчич (WTA №7) - Анет Контавейт (WTA №31)
0 - 2 (0-6; 1-6)
Юлия Путинцева (WTA №38) - Симона Халеп (WTA №3)
0 - 2 (1-6; 4-6)
Элиз Мертенс (WTA №17) - Кэтрин Кертен Биллис (WTA №600)
2 - 1 (6-1; 6-7; 6-0)
Гарбинье Мугуруса (WTA №32) - Элина Свитолина (WTA №5)
2 - 0 (6-1; 6-2)
Зарина Дияз (WTA №73) - Кики Бертенс (WTA №10)
0 - 2 (2-6; 6-7)