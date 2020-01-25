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Шварцман – Джокович. Прогноз на матч Australian Open

Теннис
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Диего Шварцман – Новак Джокович: Прогноз и анонс матча ⋉ 26.01.2020 ⋊ Australian Open онлайн на UA-Футбол

Шварцман – Джокович. Прогноз на матч Australian Open
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Australian Open 2020. Четвертый раунд

25 января. Мельбурн. "Род Лэйвер Арена". Начало не ранее 05:00 по Киеву

Диего Шварцман (Аргентина, 14) – Новак Джокович (Сербия, 2)

Где смотреть – Евроспорт 1/2

Новак Джокович после стартовой пробуксовки в матче с Яном-Леннардом Штруффом катком проехался по двум японцам, сделав в каждом матче по 5 брейков и выиграв по 93% очков с первой подачи. Серб набрал феноменальную форму и на всех парах мчится к очередному титулу в Мельбурне.

Следующий соперник Джоковича Диего Шварцман более чем убедительно прошелся по не самой сложной турнирной сетке, не проиграв в трех матчах на турнире ни одного сета. Характерно, что соперники Шварцмана суммарно совершили 145 невынужденных ошибок – Диего свою скромную антропометрию компенсирует невероятной стабильностью и поразительным характером, буквально вынуждая оппонентов раз за разом отправлять мяч за пределы корта. Но с Джоковичем это не пройдет.

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Да, Шварцман в двух последних матчах против серба взял три сета, но это было на грунте. На харде затянуть такого Джоковича в борьбу аргентинцу будет очень сложно. Мы считаем, что Шварцман проиграет в трех сетах и не сможет взять у фаворита больше 11 геймов.

Ставкатотал геймов Шварцмана меньше 11 за 1,87

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Этот прогноз лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша

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В статье: Новак Джокович Прогнозы Australian Open Диего Шварцман
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