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Australian Open. Новак Джокович на классе проходит Шварцмана

Теннис
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Серб доходит до четвертьфинала

Australian Open. Новак Джокович на классе проходит Шварцмана
UA-Футбол
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Сербский теннисист, вторая ракетка планеты Новак Джокович в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии побеждает аргентинца Диего Шварцмана (АТР №14) и выходит в следующий раунд соревнований.

Счет матча 3-0 (6-3; 6-4; 6-4) в пользу Новака, в активе которого 8 подач на вылет, 38 виннеров, 4 с 8 реализованных брейков, 58% выигранных очков и 1 двойная ошибка. У его соперника 1 эйс, 17 виннеров, 1 с 3 использованный брейк, 42% выигранных очков и 4 двойные ошибки.

Джокович 11-й раз вошел в восьмерку лучших теннисистов в Мельбурне, и ему принадлежит рекорд турнира по титулам - он выигрывал его семь раз. Из предыдущих 45 четвертьфиналов Большого шлема Джокович выиграл 35. В 1/4 Мельбурна он сыграет с Милошем Раоничем, у которого ведет по личных встречах с разгромным счетом 9:0.

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В статье: Новак Джокович Australian Open Диего Шварцман
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