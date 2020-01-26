Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Australian Open. Барти с боями проходит Риск, чудо Гауф подошло к завершению
Результаты матчей 1/8 финала AO
Вашему вниманию результаты матчей 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии женской сетки:
Мария Саккари (WTA №23) - Петра Квитова (WTA №8)
1 - 2 (7-6; 3-6; 2-6)
Корри Гауф (WTA №67) - София Кенин (WTA №15)
1 - 2 (7-6; 3-6; 0-6)
Он Жабер (WTA №78) - Цян Ван (WTA №29)
2 - 0 (7-6; 6-1)
Эшли Барти (WTA №1) - Элисон Риск (WTA №19)
2 - 1 (6-3; 1-6; 6-4)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...