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Australian Open. Барти с боями проходит Риск, чудо Гауф подошло к завершению

Теннис
(1 голосов)

Результаты матчей 1/8 финала AO

Australian Open. Барти с боями проходит Риск, чудо Гауф подошло к завершению
UA-Футбол
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Вашему вниманию результаты матчей 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии женской сетки:

Мария Саккари (WTA №23) - Петра Квитова (WTA №8)

1 - 2 (7-6; 3-6; 2-6)

Australian Open. Барти с боями проходит Риск, чудо Гауф подошло к завершению - изображение 1

Корри Гауф (WTA №67) - София Кенин (WTA №15)

1 - 2 (7-6; 3-6; 0-6)

Australian Open. Барти с боями проходит Риск, чудо Гауф подошло к завершению - изображение 2

Он Жабер (WTA №78) - Цян Ван (WTA №29)

2 - 0 (7-6; 6-1)

Australian Open. Барти с боями проходит Риск, чудо Гауф подошло к завершению - изображение 3

Эшли Барти (WTA №1) - Элисон Риск (WTA №19)

2 - 1 (6-3; 1-6; 6-4)

Australian Open. Барти с боями проходит Риск, чудо Гауф подошло к завершению - изображение 4

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В статье: Australian Open Эшли Барти
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