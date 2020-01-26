Новак Джокович: Мы не требуем от детей, чтобы они занимались теннисом

Сербский теннисист, вторая ракетка планеты Новак Джокович рассказал о своих детях, их воспитании и предпочтениях. Его слова цитирует пресс-центр Открытого чемпионата Австралии:

"Все это очень спонтанно. Мы не требуем от детей, чтобы они занимались теннисом или иным спортом. Главное, чтобы у них было собственное желание. Если оно есть, то мы играем.

Мне хочется, чтобы дети были активными. Они активны, пробуют разные вещи. Сыну нравятся боевые искусства, футбол и теннис. Но он любит играть со мной и со своим лучшим другом - больше почти ни с кем.

Конечно, когда он ездит со мной, у него больше возможностей играть. Мы иногда играем на тренировочных кортах. И для меня главное видеть его улыбку. Я хочу, чтобы дети занимались тем, чем сами хотят.

- Кто его любимый игрок?

- Он пока не рассказывал. Я буду работать, чтобы им стать.

Напомним, что ранее Новак Джокович вышел в 1/4 финала Australian Open.