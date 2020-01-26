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Надаль – Кирьос. Прогноз на матч Australian Open

Теннис
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Рафаэль Надаль – Ник Кирьос. Прогноз и анонс матча ⋉ 27.01.2020 ⋊ Australian Open онлайн на UA-Футбол

Надаль – Кирьос. Прогноз на матч Australian Open
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Australian Open 2020. Четвертый раунд

27 января. Мельбурн. "Род Лейвер Арена". Начало не ранее 10:00 по Киеву

Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Ник Кирьос (Австралия, 26)

Где смотреть – Евроспорт 1/2

Когда совсем юный Ник Кирьос в 2014 году выбил Рафаэля Надаля с Уимблдона, в мужском теннисе зародилось еще одно принципиальное соперничество. С тех пор Кирьосу еще дважды удалось обыграть Надаля, но Рафа все же был успешен – четыре победы, включая прошлогодний матч во втором круге Уимблдона (6:3, 3:6, 7:6, 7:6).

Надаль на Australian Open пока не сталкивался с серьезным сопротивлением. Первая ракетка мира в трех матчах не проиграл ни одного сета, а в двух последних поединках его оппонентам не удавалось заработать ни одного брейк-поинта.

Кирьос также мог пройти в четвертый круг без потери сетов, но в матче второго раунда против Жиля Симона упустил преимущество в брейк в третьей партии, а в поединке третьего круга против Карена Хачанова при счете 6:2, 7:6, 4:2 еще раз повторил свою ошибку и был вынужден задержаться на корте на 4,5 часа.

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Ник Кирьос за счет своей подачи берет много легких мячей. Главное оружие австралийца поможет ему держать оборону против приема Надаля. Мы ожидаем, что теннисисты сыграют несколько затяжных сетов, а матч закончится со счетом 3:1 в пользу теннисиста из Испании.

Ставкатотал геймов больше 38 за 1,87

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Этот прогноз лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша

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В статье: Рафаэль Надаль Прогнозы Australian Open Ник Кирьос
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