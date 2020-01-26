Монфис – Тим. Прогноз на матч Australian Open

Australian Open 2020. Четвертый раунд

27 января. Мельбурн. "Род Лейвер Арена". Начало не ранее 03:30 по Киеву

Гаэль Монфис (Франция, 10) – Доминик Тим (Австрия, 5)

Где смотреть – Евроспорт 1/2

Доминик Тим и Гаэль Монфис ожидаемо добрались до очного матча в четвертом круге, но избежать проблем двум представителям топ-10 не удалось. Монфис ограничился одним проигранным сетом в матче с Иво Карловичем, а Тим провел 5-сетовик с Алексом Болтом и в четырех партиях выбил Тэйлора Фрица.

По личным встречам Тим ведет у Монфиса со счетом 4:0, а последний матч между игроками состоялся в прошлом году в четвертом круге Ролан Гаррос (6:4, 6:4, 6:2 в пользу Доминика).

На Australian Open Тим пока далек от своего лучшего тенниса. Австриец старается идти вперед в каждом розыгрыше, но процент брака в его действиях все же великоват. Монфис предпочитает действовать в более спокойном ритме, француз стабильней и качественней использует свою первую подачу.

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Мы прогнозируем, что матч между Монфисом и Тимом будет затяжным. Французский бойфренд Элины Свитолиной способен впервые обыграть австрийца и выйти на победителя пары Надаль-Кирьос.

Ставка – тотал геймов больше 37,5 за 1,85