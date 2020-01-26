Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Australian Open. Федерер подразнил Фучовича и прошел дальше, Фоньини проиграл андердогу
Результаты матчей 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии
Вашему вниманию результаты матчей 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии мужской сетки:
Новак Джокович (АТР №2) - Диего Шварцман (АТР №14)
3 - 0 (6-3; 6-4; 6-4)
Теннис Сандгрен (АТР №100) - Фабио Фоньини (АТР №12)
3 - 1 (7-6; 7-5; 6-7; 6-4)
Милаш Раонич (АТР №35) - Марин Чилич (АТР №39)
3 - 0 (6-4; 6-3; 7-5)
Мартон Фучович (АТР №67) - Роджер Федерер (АТР №3)
1 - 3 (6-4; 1-6; 2-6; 2-6)
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