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Australian Open. Федерер подразнил Фучовича и прошел дальше, Фоньини проиграл андердогу

Теннис
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Результаты матчей 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии

Australian Open. Федерер подразнил Фучовича и прошел дальше, Фоньини проиграл андердогу
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Вашему вниманию результаты матчей 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии мужской сетки:

Новак Джокович (АТР №2) - Диего Шварцман (АТР №14)

3 - 0 (6-3; 6-4; 6-4)

Australian Open. Федерер подразнил Фучовича и прошел дальше, Фоньини проиграл андердогу - изображение 1

Теннис Сандгрен (АТР №100) - Фабио Фоньини (АТР №12)

3 - 1 (7-6; 7-5; 6-7; 6-4)

Australian Open. Федерер подразнил Фучовича и прошел дальше, Фоньини проиграл андердогу - изображение 2

Милаш Раонич (АТР №35) - Марин Чилич (АТР №39)

3 - 0 (6-4; 6-3; 7-5)

Australian Open. Федерер подразнил Фучовича и прошел дальше, Фоньини проиграл андердогу - изображение 3

Мартон Фучович (АТР №67) - Роджер Федерер (АТР №3)

1 - 3 (6-4; 1-6; 2-6; 2-6)

Australian Open. Федерер подразнил Фучовича и прошел дальше, Фоньини проиграл андердогу - изображение 4

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В статье: Роджер Федерер Australian Open
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