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Халеп и Мугуруса вышли в четвертьфинал Australian Open
В Мельбурне определились все участницы 1/4 финала.
Australian Open. Женщины. 4-й раунд
Анетт Контавейт (Эстония, 28) – Ига Свентек (Польша) – 6:7, 7:5, 7:5
Элиза Мертенс (Бельгия, 16) – Симона Халеп (Румыния, 4) – 4:6, 4:6
Гарбинье Мугуруса (Испания) – Кики Бертенс (Нидерланды, 9) – 6:3, 6:3
Анжелик Кербер (Германия, 17) – Анастасия Павлюченкова (Россия, 30) – 7:6, 6:7, 2:6
В четвертьфинале Симона Халеп сыграет с Анетт Контавейт, а Гарбинье Мугуруса после побед над двумя теннисистками из топ-10 попробует остановить сенсационную Анастасию Павлюченкову.
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