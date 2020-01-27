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Халеп и Мугуруса вышли в четвертьфинал Australian Open

Теннис
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В Мельбурне определились все участницы 1/4 финала.

Халеп и Мугуруса вышли в четвертьфинал Australian Open
Новина українською
Australian Open. Женщины. 4-й раунд

Анетт Контавейт (Эстония, 28) – Ига Свентек (Польша) – 6:7, 7:5, 7:5

Элиза Мертенс (Бельгия, 16) – Симона Халеп (Румыния, 4) – 4:6, 4:6

Гарбинье Мугуруса (Испания) – Кики Бертенс (Нидерланды, 9) – 6:3, 6:3

Анжелик Кербер (Германия, 17) – Анастасия Павлюченкова (Россия, 30) – 7:6, 6:7, 2:6

В четвертьфинале Симона Халеп сыграет с Анетт Контавейт, а Гарбинье Мугуруса после побед над двумя теннисистками из топ-10 попробует остановить сенсационную Анастасию Павлюченкову.

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В статье: Australian Open Симона Халеп Гарбинье Мугуруса
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