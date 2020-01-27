Australian Open. Кирьос потерзал Надаля, но проиграл в четырех сетах

Матч четвертого раунда Открытого чемпионата Австралии между Рафаэлем Надалем и Ником Кирьосом завершился с абсолютно таким же счетом, как и в прошлом году на Уимблдоне. Испанец вновь выиграл два тайбрейка и был сильнее в четырех сетах.

Несмотря на огромные проблемы с реализацией второй подачи, Кирьос весь матч отчаянно цеплялся за Надаля, но на тайбрейках Ника подвела самоуверенность. В третьем сете при счете 5:5 он рискнул на второй подаче и совершил двойную, а в четвертой партии отдал Надалю решающий мини-брейк после неудачного укороченного.

Рафаэль Надаль в 12-й раз дошел на Australian Open до 1/4 финала, где его ждет встреча с главным соперником на грунте Домиником Тимом. Победитель этого матча в полуфинале сыграет со Стэном Вавринкой или Александром Зверевым.

Australian Open. Мужчины. 4-й раунд

Даниил Медведев (Россия, 4) – Стэн Вавринка (Швейцария, 15) – 2:6, 6:2, 6:4, 6:7, 2:6

Гаэль Монфис (Франция, 10) – Доминик Тим (Австрия, 5) - 2:6, 4:6, 4:6

Андрей Рублев (Россия, 17) – Александр Зверев (Германия. 7) – 4:6, 4:6, 4:6

Рафаэль Надаль (Испания, 1) - Ник Кирьос (Австралия, 23) – 6:3, 3:6, 7:6, 7:6