Монфис о смерти Брайанта: Мы с Элиной просто разбиты

Пятикратный чемпион НБА Коби Брайант в 41-летнем возрасте накануне погиб в авиакатастрофе на личном вертолете.

"Это было очень трудное утро. Сообщения о гибели Коби Брайанта – это было первое, о чем я прочитал утром. Коби был особенным человеком, на которого я равнялся, когда рос.

Если честно, то мы были просто разбиты. Он много значил для меня, и я знаю, что он много значил и для Элины. Очевидно, что все мои мысли и молитвы сейчас адресованы его семье", - сказал Монфис на пресс-конференции после матча четвертого раунда Australian Open против Доминика Тима.

Монфис проиграл Тиму в трех сетах (2:6, 4:6, 4:6) и покинул первый в сезоне турнир Большого шлема.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Элина Свитолина почтила память Коби Брайанта.