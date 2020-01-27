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Сандгрен – Федерер. Прогноз на матч Australian Open
Теннис Сандгрен – Роджер Федерер. Прогноз и анонс матча ⋉ 28.01.2020 ⋊ Australian Open онлайн на UA-Футбол
Australian Open 2020. 1/4 финала
28 января. Мельбурн. "Род Лейвер Арена". Начало не ранее 05:30 по Киеву
Теннис Сандгрен (США, 100) – Роджер Федерер (Швейцария, 3)
Где смотреть – Евроспорт 1/2
Роджер Федерер против тенниса. Пожалуй, более нелепое выражение придумать сложнее. Но все именно так – в 1/4 финала Australian Open легендарный швейцарец сыграет с американцем Теннисом Сандгреном, пожалуй, главной сенсацией Открытого чемпионата Австралии.
Федерер после драматичной победы над Джоном Миллманом вновь заставил своих болельщиков принимать успокоительные препараты. В матче с Мартоном Фучовичем Роджер проиграл первый сет, но быстро пришел в себя и до конца матча позволил сопернику взять всего 5 геймов (4:6, 6:1, 6:2, 6:2). По качеству тенниса Федерер снова не убедил – на его счету 36 невынужденных ошибок и всего 78% выигранных мячей с первой подачи. Видно, что ветерану некомфортно играть в таких условиях – мяч в Мельбурне летит недостаточно быстро, а в позиционных розыгрышах Федереру все сложнее держать конкурентный уровень стабильности.
Сандгрен на Australian Open выиграл два тяжелейших матча против топ-игроков Италии Маттео Берреттини и Фабио Фоньини. В четвертом круге против Фоньини Теннис настрелял впечатляющие 21 эйс и не уступал изобретательному Фабио в перестрелках с задней линии.
Мы предполагаем, что Федерера ждет еще один тяжелый матч. Сандгрен за счет своей подачи и скоростных ударов с задней линии способен устроить для фаворита серьезную проверку на прочность. Если Тенниса не подведет физическая готовности (а в матче с Фоньини американец неоднократно просил помощи у физиотерапевта), то ему по зубам забрать у нынешнего Федерера как минимум одну партию.
Ставка – тотал геймов Сандгрена больше 13 за 1,86
Этот прогноз лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша