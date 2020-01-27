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Раонич – Джокович. Прогноз на матч Australian Open

Теннис
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Милош Раонич – Новак Джокович. Прогноз и анонс матча ⋉ 28.01.2020 ⋊ Australian Open онлайн на UA-Футбол

Раонич – Джокович. Прогноз на матч Australian Open
Новина українською

Australian Open 2020. 1/4 финала

28 января. Мельбурн. "Род Лейвер Арена". Начало не ранее 10:00 по Киеву

Милош Раонич (Канада, 35) – Новак Джокович (Сербия, 2)

Где смотреть – Евроспорт 1/2

Вот и дождались мы первого серьезного теста для Новака Джоковича – действующий чемпион Australian Open с минимальным сопротивлением дошел до четвертьфинала, где его ждет экс-третья ракетка мира Милош Раонич, после матчей с которым Мельбурн покинули полуфиналист прошлого года Стефанос Циципас и финалист АО-2018 Марин Чилич.

Раонич на первом Шлеме сезона показывает свой лучший теннис за последние несколько лет – канадец в четырех матчах не проиграл ни одного сета, не отдал ни одного гейма на своей подаче (7 спасенных брейк-поинтов), совершил 82 эйса и собрал «+81» относительно количества виннерсов и невынужденных ошибок.

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Хотя по личным встречам Джокович ведет у Раонича со счетом 9:0, мы считаем, что на Australian Open канадец не покинет корт без борьбы. Подача и форхэнд помогут Милошу держать оборону против приема серба. Да и Джокович на своей подаче не безгрешен – второй сеяный на этом турнире уже проигрывал сет Яну-Леннарду Штруффу и позволял Диего Шварцману сделать брейк.

Ставка тотал геймов больше 36 за 1,86

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1,12
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Этот прогноз лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша

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В статье: Новак Джокович Прогнозы Australian Open Милош Раонич
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