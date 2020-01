Федерер отыграл 7 матч-болов и вышел в полуфинал Australian Open

В матче против сенсационного Тенниса Сандгрена Роджер Федерер продолжил испытывать огромные проблемы с контролем своей игры.

После победы в первом сете в двух следующих партиях швейцарец взял только четыре гейма и совершил 30 невынужденных ошибок. Федерер брал медицинский тайм-аут из-за проблем с ногой и даже заработал предупреждение за нецензурную брань.

В четвертом сете Федерер продолжил откровенно выживать на корте. При счете 4:5 на своей подаче швейцарец спас три матч-бола, а на тайбрейке отыгрался со счета 3:6 и добил Сандгрена после семи спасенных матч-болов.

В решающем сете Сандгрен пытался начать все с чистого листа, но груз упущенной победы все-таки сломил американца. Федерер сделал брейк в шестом гейме и с первой попытки оформил путевку в полуфинал.

