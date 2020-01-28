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Федерер отыграл 7 матч-болов и вышел в полуфинал Australian Open

Теннис
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Легендарный швейцарец совершил невероятный камбэк в 1/4 финала.

Федерер отыграл 7 матч-болов и вышел в полуфинал Australian Open
Новина українською

В матче против сенсационного Тенниса Сандгрена Роджер Федерер продолжил испытывать огромные проблемы с контролем своей игры.

После победы в первом сете в двух следующих партиях швейцарец взял только четыре гейма и совершил 30 невынужденных ошибок. Федерер брал медицинский тайм-аут из-за проблем с ногой и даже заработал предупреждение за нецензурную брань.

В четвертом сете Федерер продолжил откровенно выживать на корте. При счете 4:5 на своей подаче швейцарец спас три матч-бола, а на тайбрейке отыгрался со счета 3:6 и добил Сандгрена после семи спасенных матч-болов.

В решающем сете Сандгрен пытался начать все с чистого листа, но груз упущенной победы все-таки сломил американца. Федерер сделал брейк в шестом гейме и с первой попытки оформил путевку в полуфинал.

Роджер Федерер в 15-й раз в карьере сыграет в 1/2 финала на Открытом чемпионате Австралии, а его соперником станет Новак Джокович или Милош Раонич.

Australian Open. Мужчины. 1/4 финала

Теннис Сандгрен (США) – Роджер Федерер (Швейцария, 3) – 3:6, 6:2, 6:2, 6:7, 3:6

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В статье: Роджер Федерер Australian Open Теннис Сангрен
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