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Ястремская не выступит на турнире в Хуахине
Даяна не будет защищать прошлогоднюю победу на турнире WTA International.
Ястремская скорректировала свое турнирное расписание в связи с поездкой в Эстонию на матчи за сборную Украины в Первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Федерации.
Вторая ракетка Украины может задержаться в Кубке Федерации до 8 февраля, а турнир в Хуахине стартует 10 февраля.
На февраль в планах Даяны Ястремской выступление на турнирах в Дубае (17-23 февраля) и Дохе (24 февраля – 1 марта).
Ранее UA-Футбол сообщал, что Федерер отыграл 7 матч-болов и вышел в полуфинал Australian Open.
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Источник:Большой теннис Украины
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