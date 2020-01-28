Ястремская не выступит на турнире в Хуахине

Ястремская скорректировала свое турнирное расписание в связи с поездкой в Эстонию на матчи за сборную Украины в Первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Федерации.

Вторая ракетка Украины может задержаться в Кубке Федерации до 8 февраля, а турнир в Хуахине стартует 10 февраля.

На февраль в планах Даяны Ястремской выступление на турнирах в Дубае (17-23 февраля) и Дохе (24 февраля – 1 марта).

Ранее UA-Футбол сообщал, что Федерер отыграл 7 матч-болов и вышел в полуфинал Australian Open.