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Свитолина после Australian Open вернется в топ-4 рейтинга WTA

Теннис
(2 голосов)

Первая ракетка Украины улучшит свое рейтинговое положение.

Свитолина после Australian Open вернется в топ-4 рейтинга WTA
Новина українською

Четвертую позицию в мировом рейтинге Элина Свитолина гарантировала себе после сегодняшнего поражения Петры Квитовой в матче 1/4 финала Australian Open против Эшли Барти (6:7, 2:6). Чешка не смогла защитить очки за прошлогодний выход в финал и может вылететь из топ-10.

В топ-5 по итогам Australian Open изменений больше не произойдет. Эшли Барти с большим отрывом продолжит возглавлять мировой рейтинг, а Белинда Бенчич дебютирует в статусе пятой ракетки мира.

Онлайн-версия рейтинга WTA по состоянию на 28 января:

Свитолина после Australian Open вернется в топ-4 рейтинга WTA - изображение 1

Напомним, Элина Свитолина на Australian Open в третьем раунде проиграла Гарбинье Мугурусе (1:6, 2:6). Ранее украинка в Мельбурне дважды подряд доходила до четвертьфинала.

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В статье: Элина Свитолина рейтинг WTA
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