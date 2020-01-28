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Федерер: Я не заслужил эту победу

Теннис
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Роджер Федерер комментирует свой драматичный проход в полуфинал Australian Open.

Федерер: Я не заслужил эту победу
Новина українською

В 1/4 финала третья ракетка мира в пяти сетах обыграл Тенниса Сандгрена (6:3, 2:6, 2:6, 7:6, 6:3). В четвертой партии швейцарец отыграл семь матч-болов и стал самым возрастным полуфиналистом Открытого чемпионата Австралии с 1977 года.

"Когда у соперника семь матч-болов, то ты ничего не контролируешь. Я просто надеялся, что он не сделает виннерс. Мне просто повезло.

Потом я начал чувствовать себя лучше. Мне повезло сделать брейк в пятом сете, а затем я хорошо подавал.

Не заслужил эту победу, но я очень рад", - сказал Федерер в послематчевом интервью на корте.

Соперником Роджера Федерера по полуфиналу Australian Open станет Новак Джокович, которого швейцарец в конце прошлого сезона не пустил в полуфинал Итогового турнира.

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В статье: Роджер Федерер Australian Open Теннис Сангрен
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