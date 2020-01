Федерер: Я не заслужил эту победу

В 1/4 финала третья ракетка мира в пяти сетах обыграл Тенниса Сандгрена (6:3, 2:6, 2:6, 7:6, 6:3). В четвертой партии швейцарец отыграл семь матч-болов и стал самым возрастным полуфиналистом Открытого чемпионата Австралии с 1977 года.

"Когда у соперника семь матч-болов, то ты ничего не контролируешь. Я просто надеялся, что он не сделает виннерс. Мне просто повезло.

Потом я начал чувствовать себя лучше. Мне повезло сделать брейк в пятом сете, а затем я хорошо подавал.

Не заслужил эту победу, но я очень рад", - сказал Федерер в послематчевом интервью на корте.

"I think I got incredibly lucky."



Luck or not, here's how @rogerfederer assessed his performance to advance to the #AO2020 semifinals.#AusOpen pic.twitter.com/MK8UDBxT9o