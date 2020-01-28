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Вавринка – Зверев. Прогноз на матч Australian Open
Стэн Вавринка – Александр Зверев. Прогноз и анонс матча ⋉ 29.01.2020 ⋊ Australian Open онлайн на UA-Футбол
Australian Open 2020. 1/4 финала
29 января. Мельбурн. "Род Лейвер Арена". Начало не ранее 05:30 по Киеву
Стэн Вавринка (Швейцария, 15) – Александр Зверев (Германия, 7)
Где смотреть – Евроспорт 1/2
Александр Зверев после громкого провала на АТР Cup неожиданно собрался и в третий раз в карьере дошел до четвертьфинала на Шлеме, причем в четырех матчах немец не проиграл ни одного сета. Последняя победа Зверева особенно впечатлила – 7-й сеяный не дал ни одного шанса Андрею Рублеву, а ведь россиянин подошел к матчу с 11-матчевой победной серией.
Стэн Вавринка был очень близок к поражению в матче третьего круга против Андреаса Сеппи. Казалось, швейцарец отправится паковать чемоданы после матча с Даниилом Медведевым, но Вавринка напомнил о своей чемпионской ментальности и отыгрался со счета 1:2 в тот момент, когда в него уже никто не верил.
Зверев на турнирах в Санкт-Петербурге и Майами в трех сетах выиграл оба личных матча против Вавринки. Теперь же теннисистам предстоит провести гораздо более статусный матч ценой в 360 рейтинговых очков и почти 500 тысяч австралийских долларов призовых.
Мы считаем, что чемпионский опыт Вавринки на турнирах Большого шлема в матче со Зверевым сыграет ключевую роль. Стэн почувствовал вкус крови после яркой победы над Даниилом Медведевым, а когда Вавринка набирает ход, то остановить его крайне сложно.
Ставка – победа Вавринки с форой +2,5 за 1,85
Этот прогноз лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша