Вавринка – Зверев. Прогноз на матч Australian Open

Australian Open 2020. 1/4 финала

29 января. Мельбурн. "Род Лейвер Арена". Начало не ранее 05:30 по Киеву

Стэн Вавринка (Швейцария, 15) – Александр Зверев (Германия, 7)

Где смотреть – Евроспорт 1/2

Александр Зверев после громкого провала на АТР Cup неожиданно собрался и в третий раз в карьере дошел до четвертьфинала на Шлеме, причем в четырех матчах немец не проиграл ни одного сета. Последняя победа Зверева особенно впечатлила – 7-й сеяный не дал ни одного шанса Андрею Рублеву, а ведь россиянин подошел к матчу с 11-матчевой победной серией.

Стэн Вавринка был очень близок к поражению в матче третьего круга против Андреаса Сеппи. Казалось, швейцарец отправится паковать чемоданы после матча с Даниилом Медведевым, но Вавринка напомнил о своей чемпионской ментальности и отыгрался со счета 1:2 в тот момент, когда в него уже никто не верил.

Зверев на турнирах в Санкт-Петербурге и Майами в трех сетах выиграл оба личных матча против Вавринки. Теперь же теннисистам предстоит провести гораздо более статусный матч ценой в 360 рейтинговых очков и почти 500 тысяч австралийских долларов призовых.

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Мы считаем, что чемпионский опыт Вавринки на турнирах Большого шлема в матче со Зверевым сыграет ключевую роль. Стэн почувствовал вкус крови после яркой победы над Даниилом Медведевым, а когда Вавринка набирает ход, то остановить его крайне сложно.

Ставка – победа Вавринки с форой +2,5 за 1,85