Надаль – Тим. Прогноз на матч Australian Open

Australian Open 2020. 1/4 финала

29 января. Мельбурн. "Род Лейвер Арена". Начало не ранее 10:30 по Киеву

Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Доминик Тим (Австрия, 5)

Где смотреть – Евроспорт 1/2

Противостояние Рафаэля Надаля и Доминика Тима на главных грунтовых аренах мира уже давно стало классикой мирового тенниса, но не одним грунтом живут сегодняшние соперники. Два года назад в 1/4 финала US Open Надаль и Тим выясняли отношения почти пять часов – тот матч на тайбрейке решающей партии забрал испанец. Нечто подобное теперь мы ждем и на Australian Open.

Надаль по турнирной сетке двигался уверенней, позволив себе проиграть лишь один сет в матче четвертого круга против Ника Кирьоса. Тим во втором круге сыграл пять сетов с Алексом Болтом, а затем в четырех партиях выбил Тэйлора Фрица. Матч с Гаэлем Монфисом австриец на удивление выиграл в трех партиях, сделав 31 виннерс и не допустив на своей подаче ни одного брейк-поинта.

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Тим жаждет реванша у Надаля за два поражения в финалах Ролан Гаррос. Австриец выиграет как минимум один сет и заставит первую ракетку мира действовать на своем максимуме.

Ставка – тотал геймов больше 38,5 за 1,87