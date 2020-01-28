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Надаль – Тим. Прогноз на матч Australian Open
Рафаэль Надаль – Доминик Тим. Прогноз и анонс матча ⋉ 28.01.2020 ⋊ Australian Open онлайн на UA-Футбол
Australian Open 2020. 1/4 финала
29 января. Мельбурн. "Род Лейвер Арена". Начало не ранее 10:30 по Киеву
Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Доминик Тим (Австрия, 5)
Где смотреть – Евроспорт 1/2
Противостояние Рафаэля Надаля и Доминика Тима на главных грунтовых аренах мира уже давно стало классикой мирового тенниса, но не одним грунтом живут сегодняшние соперники. Два года назад в 1/4 финала US Open Надаль и Тим выясняли отношения почти пять часов – тот матч на тайбрейке решающей партии забрал испанец. Нечто подобное теперь мы ждем и на Australian Open.
Надаль по турнирной сетке двигался уверенней, позволив себе проиграть лишь один сет в матче четвертого круга против Ника Кирьоса. Тим во втором круге сыграл пять сетов с Алексом Болтом, а затем в четырех партиях выбил Тэйлора Фрица. Матч с Гаэлем Монфисом австриец на удивление выиграл в трех партиях, сделав 31 виннерс и не допустив на своей подаче ни одного брейк-поинта.
Тим жаждет реванша у Надаля за два поражения в финалах Ролан Гаррос. Австриец выиграет как минимум один сет и заставит первую ракетку мира действовать на своем максимуме.
Ставка – тотал геймов больше 38,5 за 1,87
Этот прогноз лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша