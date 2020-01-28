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Джокович обыграл Раонича и стал соперником Федерера по полуфиналу Australian Open

Теннис
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Действующий чемпион Мельбурна в двух шагах от защиты титула.

Джокович обыграл Раонича и стал соперником Федерера по полуфиналу Australian Open
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Четвертьфинальный матч против Милоша Раонича Новак Джокович выиграл в трех сетах за 2 часа и 53 минуты. Серб довел счет личных встреч с теннисистом из Канады до 10:0.

Проблемы у Джоковича возникли только в третьем сете, когда Раонич активней заиграл на задней линии, а у самого Новака что-то произошло с линзами. Серб даже брал медицинский тайм-аут, что не помешало ему вчистую разгромить соперника на тайбрейке.

Джокович на пути к победе подал 4 эйса, выиграл 86% очков с первой подачи, реализовал 2 из 16 брейк-поинтов, сделал 29 виннерсов при 14 невынужденных ошибках.

Вторая ракетка мира в восьмой раз добрался до полуфинальной стадии на Australian Open. Джокович еще ни разу не покидал Мельбурн без титула, если выходил в 1/2 финала.

За путевку в финал первого в сезоне турнира Большого шлема Новак Джокович сыграет с Роджером Федерером. Теннисисты впервые пересекутся на Australian Open с 2016 года, когда серб был сильнее в полуфинале.

Australian Open. Мужчины. 1/4 финала

Милош Раонич (Канада, 32) – Новак Джокович (Сербия, 2) – 4:6, 3:6, 6:7

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В статье: Новак Джокович Australian Open Милош Раонич
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