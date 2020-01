Джокович обыграл Раонича и стал соперником Федерера по полуфиналу Australian Open

Четвертьфинальный матч против Милоша Раонича Новак Джокович выиграл в трех сетах за 2 часа и 53 минуты. Серб довел счет личных встреч с теннисистом из Канады до 10:0.

Проблемы у Джоковича возникли только в третьем сете, когда Раонич активней заиграл на задней линии, а у самого Новака что-то произошло с линзами. Серб даже брал медицинский тайм-аут, что не помешало ему вчистую разгромить соперника на тайбрейке.

Джокович на пути к победе подал 4 эйса, выиграл 86% очков с первой подачи, реализовал 2 из 16 брейк-поинтов, сделал 29 виннерсов при 14 невынужденных ошибках.

Serbian sensation ????????@DjokerNole def. Milos Raonic 6-4 6-3 7-6(1) to advance to his eighth #AusOpen semifinal, where he will meet Roger Federer for the 50th time. #AO2020 pic.twitter.com/ElT6H9jDAE