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Анетт Контавейт - Симона Халеп. Анонс и прогноз на матч Australian Open

Теннис
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Анетт Контавейт - Симона Халеп: Прогноз и анонс матча ⋉ 29.01.2020 ⋊ Australian Open онлайн на UA-Футбол

Анетт Контавейт - Симона Халеп. Анонс и прогноз на матч Australian Open
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Australian Open-2020. Четвертьфинал
Мельбурн. 29-е января. "Rod Laver Arena". Первый запуск (не ранее 02:00 по Киеву)

Анетт Контавейт (Эстония, 31) - Симона Халеп (Румыния, 3)

LIVE видеотрансляция – Eurosport 1/2

Симону Халеп на таком уровне видеть не удивительно, а вот Анетт Контавейт как четвертьфиналистка Australian Open – небольшая сенсация. Ну, по крайней мере, для 24-летней эстонки 1/4-я – это высшее достижение в карьере на Шлемах. Ранее максимальной точкой продвижения по сетке был четвертый раунд, до которого Анетт доходила на Australian Open, French Open и US Open.

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Пройти в полуфинал будет сложно, но не невозможно. Уже на этом турнире Анетт одолела представительницу топ-10 WTA рейтинга Белинду Бенчич, поэтому и авторитетную Халеп эстонка бояться не должна. Другое дело, хватит ли на борьбу с румынкой мастерства и упорства. Ранее Контавейт дважды противостояла Симоне в WTA-туре и дважды ей уступала.

Халеп показывает отличный теннис. Ни одной из четырех предыдущих соперниц на этом турнире Симона не отдали ни одного сета и лишь одну из восьми предыдущих партий выиграла на тай-брейке. Все остальное – победы румынки с уверенным счетом. Примечательно, что в первых двух матчах Симона допустила по 23-и невынужденные ошибки, а в каждом следующем поединке этот показатель понижала. В противостоянии с Мертенс таких допустила лишь восемь – гроссмейстерский показатель.

Симона Халеп – неудобный для Контавейт соперник. Эстонка в предыдущем матче со Швятек играла от обороны и, несмотря на 42 виннерса полячки (29 у Контавейт), пользовалась ошибками оппонентки. Халеп дарить очки не будет, поэтому Анетт придется играть активно и разнообразно. Только такая тактика при высоком качестве исполнения может принести успех.

Прогноз. Победа Симоны Халеп в двух сетах.

Ставка: но мы прогнозируем, что сыграет план более именитой теннисистки. Халеп не должна изменить себе в плане точной и качественной игры, что станет залогом победы в двух сетах. Тотал геймов Анетт Контавейт меньше 12,5 за 1,89.

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Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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В статье: Прогнозы Australian Open Симона Халеп Анетт Контавейт
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