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Кори Гауфф вошла в сборную США на матч с Латвией

Теннис
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Вместе с ней вошла и Серена Уильямс

Кори Гауфф вошла в сборную США на матч с Латвией
Новина українською

Пресс-служба Теннисной ассоциации США объявила, что Кори Гауфф войдёт в состав американской команды на отборочный матч Кубка Федерации с Латвией, сообщает агентство Reuters.

Ранее стало известно, в противостоянии со сборной Латвии примет участие 24-кратная победительница турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс. Матчи пройдут 7-8 февраля в Эверетте, штат Вашингтон. В заявку сборной США также войдут Софья Кенин, Элисон Риске и Бетани Маттек-Сэндс.

Напомним, 15-летняя Гауфф в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 0:6 проиграла соотечественнице Кенин, которая впервые вышла в четвертьфинал турнира "Большого шлема".

Серена сыграет за сборную США впервые с 2018 года.

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В статье: Кори Гауфф женская сборная сша
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