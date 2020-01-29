Australian Open. Зверев впервые пробился в полуфинал Шлема

На своем уровне Вавринка сражался с Александром Зверевым только в первом сете. Поведя 1:0, игра у швейцарца разладилась – за два следующих сета он проиграл 3 гейма на своей подаче и сделал 27 невынужденных ошибок.

В четвертой партии Зверев заиграл гораздо активней и без проблем добил Вавринку – немец сделал 14 виннерсов, подал 5 эйсов и не допустил на своей подаче ни одного брейк-поинта.

Зверев после двух поражений в 1/4 финала на Ролан Гаррос впервые на турнире Большого шлема добрался до полуфинальной стадии, а его следующий соперник определится в матче между Рафаэлем Надалем и Домиником Тимом.

Australian Open. Мужчины. 1/4 финала

Стэн Вавринка (Швейцария, 15) – Александр Зверев (Германия, 7) – 6:1, 3:6, 4:6, 2:6