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Australian Open. Халеп и Мугуруса разыграют путевку в финал

Теннис
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Две экс-первых ракетки мира успешно преодолели 1/4 финала.

Australian Open. Халеп и Мугуруса разыграют путевку в финал
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Симона Халеп на пути к полуфиналу всего за 54 минуты разбила Анетт Контавейт. Борьба на корте была только в первом сете – Халеп взяла три затяжных гейма на приеме и отыграла один брейк-поинт. Во второй партии румынка отдала всего шесть очков в геймах на своей подаче и организовала еще два брейка.

Матч Гарбинье Мугурусы и Анастасии Павлюченковой был более конкурентным. В первом сете испанка сделала два обратных брейка и добила соперницу в 12-м гейме. Во второй партии Мугуруса снова отыгралась после раннего брейка Павлюченковой, затем повела 4:2 и без проблем дважды защитила свою подачу.

Симона Халеп добралась до полуфинала в Мельбурне впервые с 2018 года, когда в решающем матче проиграла Каролин Возняцки.

Гарбинье Мугуруса впервые в карьере сыграет в полуфинале хардового Шлема. Ранее испанка по разу выигрывала Уимблдон и Ролан Гаррос.

Australian Open. Женщины. 1/4 финала

Анетт Контавейт (Эстония, 28) – Симона Халеп (Румыния, 4) – 1:6, 1:6

Гарбинье Мугуруса (Испания) – Анастасия Павлюченкова (Россия, 30) – 7:5, 6:3

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В статье: Australian Open Симона Халеп Гарбинье Мугуруса
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