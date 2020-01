Тим сенсационно выбил Надаля с Australian Open

Рафаэль Надаль и Доминик Тим в шестой раз встречались на турнирах Большого шлема. Испанец пять раз выбивал теннисиста из Австрии, включая два финальных матча на Ролан Гаррос.

Два первых сета Тим выиграл по одинаковому сценарию. Пятый сеяный дважды отыгрывался после брейков Надаля и добивал испанца на тайбрейке.

В третьем сете Тим сделал в два раза больше виннерсов и проиграл только один мяч с первой подачи. Несмотря на игровое преимущество, австриец дрогнул в концовке партии и своими ошибками помог Надалю остаться в матче.

Надаль продолжил балансировать на грани поражения и в четвертом сете. Свой первый шанс Тим упустил в 10-м гейме, когда не выдержал давления и не подал на полуфинал. Теннисисты вновь добрались до тайбрейка – Тим при счете 1:2 выиграл 4 очка подряд и с третьего матч-бола все-таки добил Надаля после невынужденной ошибки испанца. Матч продолжался 4 часа и 14 минут.

THIEM's Time To ????????????????????!



After 4 hours and 10 minutes, @ThiemDomi knocks out world No.1 Rafael Nadal, 7-6(3) 7-6(4) 4-6 7-6(6) to advance to the #AusOpen semifinals for the first time.#AO2020 pic.twitter.com/lWuZXBzNmt