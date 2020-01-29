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Тим сенсационно выбил Надаля с Australian Open

Теннис
(3 голосов)

Первая ракетка мира не смог выйти в полуфинал.

Тим сенсационно выбил Надаля с Australian Open
Новина українською

Рафаэль Надаль и Доминик Тим в шестой раз встречались на турнирах Большого шлема. Испанец пять раз выбивал теннисиста из Австрии, включая два финальных матча на Ролан Гаррос.

Два первых сета Тим выиграл по одинаковому сценарию. Пятый сеяный дважды отыгрывался после брейков Надаля и добивал испанца на тайбрейке.

В третьем сете Тим сделал в два раза больше виннерсов и проиграл только один мяч с первой подачи. Несмотря на игровое преимущество, австриец дрогнул в концовке партии и своими ошибками помог Надалю остаться в матче.

Надаль продолжил балансировать на грани поражения и в четвертом сете. Свой первый шанс Тим упустил в 10-м гейме, когда не выдержал давления и не подал на полуфинал. Теннисисты вновь добрались до тайбрейка – Тим при счете 1:2 выиграл 4 очка подряд и с третьего матч-бола все-таки добил Надаля после невынужденной ошибки испанца. Матч продолжался 4 часа и 14 минут.

Доминик Тим впервые в карьере вышел в полуфинал хардового Шлема, где его ждет еще один дебютант – 7-й сеяный Александр Зверев.

Australian Open. Мужчины. 1/4 финала

Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Доминик Тим (Австрия, 5) – 6:7, 6:7, 6:4, 6:7

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В статье: Рафаэль Надаль Australian Open Доминик Тим
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