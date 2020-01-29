Джокович станет первой ракеткой мира в случае победы на Australian Open

Шанс вернуться на первую строку в мировом рейтинге у Джоковича возник после сегодняшнего поражения Рафаэля Надаля в 1/4 финала Australian Open. Испанец в 4-часовом поединке впервые на Шлеме уступил Доминику Тиму (6:7, 6:7, 6:4, 6:7).

Джокович в очередной раз станет первой ракеткой мира, если защитит титул в Мельбурне. В полуфинале серб в четверг сыграет с Роджером Федерером.

Онлайн-версия рейтинга АТР перед полуфиналами Australian Open выглядит так:

Если победителем Открытого чемпионата Австралии станет Доминик Тим, то австриец дебютирует в топ-3. У Роджера Федерера и Александра Зверева нет шансов повторить личные рекорды в рейтинге.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Роджера Федерера оштрафовали за нецензурную брань на корте.