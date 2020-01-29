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Australian Open цитатой Брайанта анонсировал матч Федерера и Джоковича
Коби наверняка не пропустил бы эту игру.
"Герои приходят и уходят, но легенды остаются навсегда".
Этими словами легенды НБА Коби Брайанта официальный YouTube-канал Открытого чемпионата Австралии анонсировал завтрашнюю супербитву на центральном корте Мельбурна между Новаком Джоковичем и Роджером Федерером.
В полуфинале Australian Open Джокович и Федерер проведут 50-й очный матч. В Мельбурне две легенды мирового спорта сыграют впервые за 4 года.
Ранее UA-Футбол сообщал, что у Новака Джоковича есть шанс покинуть Австралию в ранге первой ракетки мира.
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