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Australian Open цитатой Брайанта анонсировал матч Федерера и Джоковича

Теннис
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Коби наверняка не пропустил бы эту игру.

Australian Open цитатой Брайанта анонсировал матч Федерера и Джоковича
Новина українською

"Герои приходят и уходят, но легенды остаются навсегда".

Этими словами легенды НБА Коби Брайанта официальный YouTube-канал Открытого чемпионата Австралии анонсировал завтрашнюю супербитву на центральном корте Мельбурна между Новаком Джоковичем и Роджером Федерером.

В полуфинале Australian Open Джокович и Федерер проведут 50-й очный матч. В Мельбурне две легенды мирового спорта сыграют впервые за 4 года.

Ранее UA-Футбол сообщал, что у Новака Джоковича есть шанс покинуть Австралию в ранге первой ракетки мира.

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В статье: Коби Брайант Новак Джокович Роджер Федерер Australian Open
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