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Федерер – Джокович. Прогноз на матч Australian Open

Теннис
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Роджер Федерер – Новак Джокович. Прогноз и анонс матча ⋉ 30.01.2020 ⋊ Australian Open онлайн на UA-Футбол

Федерер – Джокович. Прогноз на матч Australian Open
Новина українською

Australian Open 2020. 1/2 финала

30 января. Мельбурн. "Род Лейвер Арена". Начало не ранее 10:30 по Киеву

Роджер Федерер (Швейцария, 3) – Новак Джокович (Сербия, 2)

Где смотреть – Евроспорт 1/2

Роджер Федерер и Новак Джокович в 17-й раз добрались до очного матча на турнире Большого шлема, но каким же разным был этот путь.

Федерер мог попрощаться с Мельбурном уже в третьем круге, когда в 5-сетовом матче с Джоном Миллманом каким-то невероятным образом на тайбрейке решающего сета отыгрался со счета 4:8. Дальше у швейцарца был 4-сетовик с Мартоном Фучовичем, а в четвертьфинальном матче против Тенниса Сандгрена самый титулованный теннисист современности явил еще одно чудо, отыграв 7 матч-болов в концовке четвертого сета.

На фоне приключений Федерера о Джоковиче и сказать нечего – настолько серб доминировал над своими оппонентами. Да, у Новака был проигранный сет в матче первого раунда против Яна-Леннарда Штруффа, но дальше у него все пошло как по маслу.

Букмекеры выставили шокирующие котировки на полуфинальный матч. В последний раз Федерер был настолько очевидным аутсайдером наверное лет 20 назад, когда в рейтинге АТР стоял за пределами топ-50. Но все закономерно – швейцарский ветеран имеет колоссальные игровые проблемы, а в матче с Сандгреном ему даже пришлось брать медицинский тайм-аут. Джокович с его лучшей в карьере подачей и безупречным приемом напоминает стену, пробить которую сейчас не способен ни один теннисист мира.

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И все же Федерер остается Федерером. Швейцарец даже в своей нынешней форме хотя бы на отдельном отрезке матча способен навязать борьбу Джоковичу. Мы прогнозируем победу серба в четырех партиях. Без боя Федерер корт не покинет – иначе он не был бы Федерером.

Ставкатотал геймов больше 32 за 1,87

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Этот прогноз лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша

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В статье: Новак Джокович Роджер Федерер Прогнозы Australian Open
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