Надаль рассказал, что хотел бы изменить в своей игре

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль после поражения от Доминика Тима в 1/4 финала Australian Open ответил, что он хотел бы изменить в своей игре в этом матче.

"Выиграть любой из тай-брейков. Но вот в чем дело: иногда все идет не так, как хотелось бы. У меня был шанс при счете 5:3 в первом сете. По-моему, у меня был сетбол. Это был очень важный момент. Потом я не слишком хорошо сыграл на тай-брейке.

Во втором сете я вернулся в борьбу. Но он играл с нужным упорством. Каждым следующим ударом ставил меня в непростое положение. По-моему, он прекрасно играет. Очень энергично, агрессивно, целеустремленно. Отличная работа.

Честно говоря, я не провел плохой матч, нет. Весь матч у меня был отличный настрой. Хороший, позитивный настрой на борьбу, это давало мне больше шансов. Я старался его сохранить.

Весь матч я не сдавался. До последнего розыгрыша создавал себе возможности. Рад, потому что и концентрация на игре, и теннис у меня были на хорошем уровне. Думаю, концентрация даже лучше. Но я показал не такой уж плохой теннис. Против Тима было трудно играть.

Я рад, но иногда мне нужно играть упорнее. Порой условия игры были довольно тяжелыми. Мне помогали новые мячи. В геймах с новыми мячами я сделал два брейка. С ними я чувствовал себя комфортнее.

Мяч становился тяжелым. Доминик моложе, он очень быстрый. Иногда с такими мячами трудно делать виннерсы. У него много сил, поэтому он может невероятно пробивать в очень непростых ситуациях.

Тут нечего сказать. Конечно, мне грустно. Я упустил возможность сыграть в очередном полуфинале "Большого шлема". Но я проиграл великолепному сопернику. И он это заслужил. Отличная работа".