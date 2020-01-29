Отборочные матчи Кубка Федерации не будут перенесены из Китая в Казахстан

Отборочные матчи Кубка Федерации, которые должны пройти 4-8 февраля в китайском Дунгуане, не будут перенесены в Нур-Султан.

Правительство Казахстана отклонило предложение ITF о переносе соревнований региональной группы Азии и Океании в столицу страны. Решение принято в рамках "дополнительных защитных мер по недопущению распространения коронавируса на территории Казахстана".

27 января Федерация тенниса Казахстана подтвердила техническую готовность принять соревнования.