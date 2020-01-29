Надаль: Для победы в матче с Надалем требуется удача

Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии.

"Классный матч, классный уровень тенниса в исполнении нас обоих. Конечно, помнил эпичную игру с Рафой на US Open 2018. Кажется, сегодня мне повезло в важные моменты игры. Да и трос сетки был за меня. Вы знаете, что Рафаэль — один из лучших в мире, поэтому для того, чтобы победить его, иногда требуется удача", — цитирует Тима официальный сайт АТР.

Следующим соперником Доминика станет представитель Германии Александр Зверев.

"Впервые я сыграю в полуфинале ТБШ с позиции опыта, впервые я старше своего соперника. Мы отлично общаемся с Сашей, поэтому я счастлив сыграть в 1/2 финала именно с ним", — добавил Доминик.