Днепр обыграл Запорожье и вышел в полуфинал Кубка Украины

Перед вторым матчем четвертьфинала против Запорожья Днепр имел определенную фору.

Так хозяева без лишних проволочек взялись реализовывать свое номинальное преимущество. К концу стартовой четверти Днепр полностью контролировал ход событий и уже вдвое увеличил общее преимущество.

Роль лидеров взяли на себя Террелл и опытный Глебов. В двух они реализовали более половины общекомандном трехочковых бросков - 8 из 14-ти. При этом Глебов забил 4 дальние попытки из четырех. Террелл забил столько же из девяти попыток.

У гостей лидером на этот раз стал Кожемякин. Он в итоге оказался самым результативным в матче - 26 очков. Но этого оказалось мало даже чтобы сравнять счет.

Так Днепр уверенно победил Запорожье и присоединился к Одессы, Химика и Киев-Баскета в Финале четырех.

КУБОК УКРАИНЫ

Мужчины. 1/4 финала. матч 2

29 января

Днепр - Запорожье - 94:80 (24:13, 33:17, 20:25, 17:25)