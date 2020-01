Кенин не пустила Барти в финал Australian Open

Эшли Барти и София Кенин в полуфинале Открытого чемпионата Австралии проводили шестую очную встречу. Австралийка вела 4:1 и была безоговорочным фаворитом матча.

В первом сете Барти постоянно навязывала борьбу на подаче Кенин, но сделать брейк хозяйке корта так и не удалось. На тайбрейке Кенин при счете 4:6 отыграла двойной сет-бол, затем вышла вперед и с первой попытки закрыла партию.

Барти продолжила упускать свои шансы и во втором сете. У Эшли все получалось ровно до того момента, как при счете 5:4 она не вышла подавать на сет. Первая ракетка мира снова не реализовала двойной сет-бол и до конца матча больше не выиграла ни одного гейма.

