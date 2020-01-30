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Кенин не пустила Барти в финал Australian Open
В финале турнира Большого шлема сыграет теннисистка не из топ-10.
Эшли Барти и София Кенин в полуфинале Открытого чемпионата Австралии проводили шестую очную встречу. Австралийка вела 4:1 и была безоговорочным фаворитом матча.
В первом сете Барти постоянно навязывала борьбу на подаче Кенин, но сделать брейк хозяйке корта так и не удалось. На тайбрейке Кенин при счете 4:6 отыграла двойной сет-бол, затем вышла вперед и с первой попытки закрыла партию.
Барти продолжила упускать свои шансы и во втором сете. У Эшли все получалось ровно до того момента, как при счете 5:4 она не вышла подавать на сет. Первая ракетка мира снова не реализовала двойной сет-бол и до конца матча больше не выиграла ни одного гейма.
That moment when you make your first Grand Slam final....#AusOpen | #AO2020 | @SofiaKenin pic.twitter.com/RHxoB44Ix1— #AusOpen (@AustralianOpen) January 30, 2020
София Кенин в 21 год стала самой молодой финалисткой Australian Open за 12 лет и гарантировала себе дебют в топ-10 мирового рейтинга. Ее соперница по финалу определяется в эти минуты в матче между Симоной Халеп и Гарбинье Мугурусой.
Эшли Барти (Австралия, 1) – София Кенин (США, 14) – 6:7, 5:7