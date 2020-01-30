Надежда Киченок с разгромом покинула Australian Open

В четвертьфинале микста Киченок в паре с опытным Роханном Бопанна всего за 47 минут проиграла Барборе Крейчиковой и Николе Мектичу (0:6, 2:6), которые на турнире посеяны под пятым номером.

Крейчикова и Мектич на пути к победе реализовали 5 из 9 брейк-поинтов и не допустили ни одной критической ситуации в геймах на своей подаче.

Киченок не смогла стать третьей украинкой в полуфинале микста на Australian Open. Ранее до этой стадии добирались Наталья Медведева и Элина Свитолина.

За выход в четвертьфинал Australian Open в миксте Надежда Киченок и Рохан Бопанна разделят 24 тысячи австралийских долларов призовых.

Ранее UA-Футбол сообщал, что в финал Открытого чемпионата Австралии впервые пробилась испанка Гарбинье Мугуруса.