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В финале Шлема впервые за 3 года сыграет несеянная теннисистка

Теннис
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Гарбинье Мугуруса переписывает историю.

В финале Шлема впервые за 3 года сыграет несеянная теннисистка
Новина українською

В полуфинале Australian Open испанка сегодня в двух сетах (7:6, 7:5) обыграла Симону Халеп и стала лишь пятой действующей теннисисткой после сестер Уильямс, Марии Шараповой и Симоны Халеп, которой удавалось доходить до финалов Шлемов на каждом из трех покрытий (грунт, хард и трава).

Мугуруса – первая с 2017 года теннисистка, сумевшая прорваться в финал мэйджора не из посева. Три года назад аналогичное достижение на Ролан Гаррос установила Елена Остапенко, которая в финале обыграла Симону Халеп.

В субботнем матче против Софии Кенин Мугуруса попробует стать третьей несеянной чемпионкой в истории Australian Open после Крис О’нил (1978) и Серены Уильямс (2007).

Гарбинье Мугуруса может стать седьмой теннисисткой с победами на Шлемах на всех покрытиях. Ранее это удавалось Серене Уильямс, Штеффи Граф, Мартине Навратиловой, Крис Эверт, Марии Шараповой и Гане Мандликовой.

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В статье: Australian Open Гарбинье Мугуруса
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