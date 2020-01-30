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Джокович в трех сетах обыграл Федерера на пути к финалу Australian Open

Теннис
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Ветеран бился достойно, но побороться с действующим чемпионом не смог.

Джокович в трех сетах обыграл Федерера на пути к финалу Australian Open
Новина українською

50-й матч с Джоковичем Федерер начал с максимальной агрессией. План швейцарца идеально работал до середины седьмого гейма, когда Федерер при счете 4:2 имел три скрытых сет-бола. Джокович уже был готов попрощаться с первым сетом, но Федерер упустил все свои шансы, а затем с треском провалил защиту подачи на сет. Теннисисты добрались до тайбрейка, где преимущество Джоковича уже было неоспоримым.

Во втором сете Федерер перестал находить шансы на приеме и стал играть менее агрессивно. Джокович надежно держал свою подачу и ждал шанс на прием. И этот шанс возник в 10-м гейме, когда Федерер совершил несколько грубых ошибок у сетки – на сет-боле швейцарец выполнил неплохой укороченный, но Джокович добежал до мяча и отправил его в пустую часть площадки.

В третьем сете Джокович организовал еще один брейк, затем вытащил гейм на своей подаче со счета 0:30 и без особых проблем поставил точку в матче.

Новак Джокович в 8-й раз добрался до финала на Australian Open. За свой 8-й титул в Мельбурне и шанс снова стать первой ракеткой мира серб сыграет с победителем завтрашнего полуфинала между Домиником Тимом и Александром Зверевым.

Australian Open. Мужчины. 1/2 финала

Роджер Федерер (Швейцария, 3) – Новак Джокович (Сербия, 2) – 6:7, 4:6, 3:6

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В статье: Новак Джокович Роджер Федерер Australian Open
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