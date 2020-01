Джокович в трех сетах обыграл Федерера на пути к финалу Australian Open

50-й матч с Джоковичем Федерер начал с максимальной агрессией. План швейцарца идеально работал до середины седьмого гейма, когда Федерер при счете 4:2 имел три скрытых сет-бола. Джокович уже был готов попрощаться с первым сетом, но Федерер упустил все свои шансы, а затем с треском провалил защиту подачи на сет. Теннисисты добрались до тайбрейка, где преимущество Джоковича уже было неоспоримым.

An almost perfect tiebreak from the world No.2 ????@DjokerNole rises to the occasion to take the first set against Roger Federer 7-6(1).#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/ReszCXiX9H