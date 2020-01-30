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Барти пришла на пресс-конференцию с грудным ребенком сестры
Первая ракетка мира подключила младенца к общению с прессой
Эшли Барти в полуфинале Открытого чемпионата Австралии неожиданно проиграла Софии Кенин (6:7, 5:7) и завершила борьбу на домашнем Шлеме.
"Это моя племянница, ее зовут Оливия. Сестра родила 11-12 недель назад.
Я улыбнулась, как только покинула корт и увидела ее. Жизнь – прекрасная штука", - сказала Барти на пресс-конференции.
Glass half full ????@ashbarty | #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/fwc4HaYaxP— #AusOpen (@AustralianOpen) January 30, 2020
Ранее UA-Футбол сообщал, что в первом полуфинале Australian Open Новак Джокович обыграл Роджера Федерера.
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