Барти пришла на пресс-конференцию с грудным ребенком сестры

Эшли Барти в полуфинале Открытого чемпионата Австралии неожиданно проиграла Софии Кенин (6:7, 5:7) и завершила борьбу на домашнем Шлеме.

"Это моя племянница, ее зовут Оливия. Сестра родила 11-12 недель назад.

Я улыбнулась, как только покинула корт и увидела ее. Жизнь – прекрасная штука", - сказала Барти на пресс-конференции.

Ранее UA-Футбол сообщал, что в первом полуфинале Australian Open Новак Джокович обыграл Роджера Федерера.