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Тим – Зверев. Прогноз на матч Australian Open

Теннис
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Доминик Тим – Александр Зверев. Прогноз и анонс матча ⋉ 31.01.2020 ⋊ Australian Open онлайн на UA-Футбол

Тим – Зверев. Прогноз на матч Australian Open
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Australian Open 2020. 1/2 финала

31 января. Мельбурн. "Род Лейвер Арена". Начало не ранее 10:30 по Киеву

Доминик Тим (Австрия, 5) – Александр Зверев (Германия, 7)

Где смотреть – Евроспорт 1/2

Если в первом полуфинале Australian Open встречались настоящие зубры мирового тенниса Новак Джокович и Роджер Федерер, то завтра нас ждет дуэль теннисистов, которые в Мельбурне ранее так далеко никогда не забирались. Более того, Доминик Тим впервые сыграет в полуфинале хардового Шлема, а Александр Зверев дебютирует на этой стадии мэйджоров.

Зверев, пообещавший перед турниром отдать все призовые на благотворительность в случае завоевания титула, на пути к полуфиналу проиграл только один сет. Не будет лукавством сказать, что с турнирной сеткой молодому немцу скорее повезло, чем нет. В 1/8 финала он прошел уставшего Андрея Рублева, а в четвертьфинале в четырех сетах закрыл Стэна Вавринку, у которого после 5-сетовой битвы с Даниилом Медведевым сил хватило только на стартовую партию.

Тим своими последними победами заслужил статус фаворита полуфинальной битвы со Зверевым. В 1/8 финала австриец на удивление легко разобрался с Гаэлем Монфисом (6:2, 6:4, 6:4), а в четвертьфинале впервые в карьере на Шлеме обыграл самого Рафаэля Надаля, прервав серию грунтового короля из семи подряд полуфиналов на мэйджорах. 65 виннерсов и 14 эйсов – Тим атаковал весь матч и закономерно прошел дальше.

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По личным встречам со Зверевым Тим ведет 6:2, включая две победы на Ролан Гаррос. В ноябре прошлого года Доминик уверенно обыграл немца на Итоговом турнире (7:5, 6:3), и мы считаем, что в Мельбурне он снова будет сильнее. У Тима есть все, чтобы взломать оборонительный тенниса Зверева. Прогнозируем победу австрийца в четырех сетах.

Ставкапобеда Тима с форой -1,5 по сетам за 1,92

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1,51
1
2,81
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1,51
1
2,81
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1,49
1
2,7
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Этот прогноз лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша

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В статье: Australian Open Доминик Тим Александр Зверев
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