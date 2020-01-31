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Младенович и Бабош выиграли Australian Open в паре

Теннис
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Очередной титул для этого дуэта.

Младенович и Бабош выиграли Australian Open в паре
Новина українською

В финале Открытого чемпионата Австралии Кристина Младенович и Тимея Бабош неожиданно легко разгромили первых сеяных Се Шувэй и Барбору Стрыцову (6:2, 6:1). Матч продолжался 1 час и 14 минут.

Младенович и Бабош завоевали третий совместный титул на турнирах Большого шлема. В 2018 году эта пара выиграла Australian Open, а в прошлом сезоне победила на Ролан Гаррос.

Младенович стала шестикратной чемпионкой мэйджоров. Помимо трех титулов с Бабош француженка в 2016 году вместе с Каролин Гарсия выиграла Ролан Гаррос, а также по разу побеждала на Australian Open и Уимблдоне в миксте.

Чемпионки парного турнира на Australian Open заработали 760 тысяч австралийских долларов и по 2000 очков в рейтинг WTA.

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В статье: Australian Open Кристина Младенович Тимея Бабош
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