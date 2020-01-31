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Федерер vs Джокович: лучшие моменты матча. ВИДЕО
Хайлайты статусной битвы в полуфинале Australian Open.
Новак Джокович в трех сетах обыграл Роджера Федерера (7:6, 6:4, 6:3) и вплотную подобрался к своему восьмому титулу на кортах Открытого чемпионата Австралии.
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