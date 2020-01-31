Стаховский презентовал свою марку вина

На торжественном мероприятии в Киеве Сергей Стаховский представил два вида своего напитка с теннисными названиями – «Ace by Stakhovsky» и «W by Stakhovsky».

Также в рамках презентации Стаховский организовал благотворительный аукцион с лотами от звезд мирового спорта – Андрея Шевченко, Новака Джоковича, Рафаэля Надаля, Ольги Харлан и других.

Стаховский неудачно начал сезон 2020 года – на Australian Open Сергей проиграл во втором раунде квалификации.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Сергей Стаховский верно спрогнозировал двух участников полуфинала на Открытом чемпионате Австралии.