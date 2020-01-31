  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Стаховский презентовал свою марку вина
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стаховский презентовал свою марку вина

Теннис
(1 голосов)

Первая ракетка Украины открыл свой бизнес.

Стаховский презентовал свою марку вина
Новина українською

На торжественном мероприятии в Киеве Сергей Стаховский представил два вида своего напитка с теннисными названиями – «Ace by Stakhovsky» и «W by Stakhovsky».

Также в рамках презентации Стаховский организовал благотворительный аукцион с лотами от звезд мирового спорта – Андрея Шевченко, Новака Джоковича, Рафаэля Надаля, Ольги Харлан и других.

Стаховский неудачно начал сезон 2020 года – на Australian Open Сергей проиграл во втором раунде квалификации.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Сергей Стаховский верно спрогнозировал двух участников полуфинала на Открытом чемпионате Австралии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Стаховский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...