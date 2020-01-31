Свитолина выиграла пари у Монфиса. Французу пришлось отжиматься

Элина Свитолина и Гаэль Монфис на совместной странице в Instagram поделились забавным отрезком своей жизни.

Во время тренировки француз усомнился в способностях своей девушки, за что тут же был наказан. Свитолина без проблем подачей сбила банку – Монфису пришлось отложить ракетку в сторону и несколько раз отжаться.

Элина Свитолина на Australian Open в третьем раунде проиграла будущей финалистке Гарбинье Мугурусе.

Гаэль Монфис в Мельбурне дошел до четвертого круга, уступив Доминику Тиму.