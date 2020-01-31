Федерер: Верю, что еще могу выиграть турниры Большого шлема

Накануне Роджер Федерер в полуфинале Australian Open проиграл Новаку Джоковичу (6:7, 4:6, 3:6).

"Был ли это мой последний Открытый чемпионат Австралии? Без понятия. Вы никогда не знаете, что будет в будущем. Особенно в моем возрасте.

Если честно, я счастлив по поводу своего самочувствия. Я не планирую завершать карьеру

Конечно, я надеюсь еще выиграть турниры Большого шлема. Я действительно верю в это. С учетом моего прошлого сезона в это можно верить", - цитирует Федерера Tennis World USA

Роджер Федерер в прошлом году дошел до полуфинала на Ролан Гаррос, а в финальном матче Уимблдона против Новака Джоковича упустил двойной матч-бол на своей подаче.