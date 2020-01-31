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Кенин – Мугуруса. Финал Australian Open в цифрах и фактах

Теннис
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Кто покинет Мельбурн с титулом – София Кенин или Гарбинье Мугуруса?

Кенин – Мугуруса. Финал Australian Open в цифрах и фактах
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Если у мужчин комбинация финалов на турнирах Большого шлема редко выходит за пределы трио Джокович-Федерер-Надаль, то женский тур регулярно радует разнообразием. В этом контексте Australian Open сумел преподнести сюрприз в трехкратном размере, ведь в финале сыграет 14-я сеяная и теннисистка, которая добралась до решающего матча в статусе 32-й ракетки мира.

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Путь к финалу

София Кенин

Кенин – Мугуруса. Финал Australian Open в цифрах и фактах - изображение 1

Гарбинье Мугуруса

Кенин – Мугуруса. Финал Australian Open в цифрах и фактах - изображение 2

Кенин свой единственный матч на турнире против вышестоящей по рейтингу соперницы провела в полуфинале, когда в двух сетах вырвала победу над первой ракеткой мира Эшли Барти.

На контрасте с американкой Мугуруса выбила трех теннисисток из топ-10 (Элина Свитолина, Кики Бертенс и Симона Халеп), а также разобралась с Анастасией Павлюченковой, которая перед матчем с испанкой последовательно переиграла двух экс-первых ракеткой мира – Каролину Плишкову и Анжелик Кербер.

Ключевая статистика

- Мугуруса делит с Симоной Халеп лидерство по количеству брейков – 28 выигранных геймов на приеме за 6 матчей. У Кенин 24 брейка и 5-е место.

- Мугуруса замыкает топ-6 Australian Open по проценту выигранных очков с первой подачи (75%, 182 из 242). Кенин проигрывает и здесь – 67%, 216 из 319.

- А вот по качеству реализации второго мяча Кенин впереди. У Софии 58% (71 из 123), в то время как Мугуруса на второй подаче выиграла лишь 42% розыгрышей (66 из 156).

- По количеству эйсов Мугуруса с 33 подачами навылет на Australian Open уступает только Эшли Барти. Кенин, которая ниже испанки на 12 сантиметров, за 6 матчей выполнила лишь 8 эйсов.

- По двойным ошибкам чуть впереди Мугуруса – 14 против 10.

Как играли раньше?

София Кенин только недавно взлетела в топ WTA-тура, поэтому неудивительно, что очная дуэль финалисток Australian Open пока насчитывает лишь матч.

В конце прошлого сезона американка в Пекине прошла Мугурусу в первом раунде с типичным женским счетом – 6:0, 2:6, 6:2.

Что интересно, Мугуруса дважды за матч проиграла шесть геймов подряд – в первом сете и в решающем, когда повела 2:0.

Главные факты

- Впервые с 1979 года в финале Australian Open не сыграют теннисистки из топ-10. 41 год назад Барбора Джордан в двух сетах обыграла Шарон Уолш (6:3, 6:3). В те годы Открытый чемпионат Австралии проводился на траве.

- Гарбинье Мугуруса может стать первой испанской чемпионкой в истории Australian Open. Ранее в шаге от титула дважды останавливалась Аранча Санчес-Викарио, а нынешний тренер испанки Кончита Мартинес проигрывала в финале в 1998 году.

- У Мугурусы есть шанс стать третьей несеянной чемпионкой в истории Мельбурна после Крис О’нил (1978) и Серены Уильямс (2007).

- Если Мугуруса возьмет титул, то станет седьмой теннисисткой с победами на Шлемах на всех покрытиях. Ранее это удавалось Серене Уильямс, Штеффи Граф, Мартине Навратиловой, Крис Эверт, Марии Шараповой и Гане Мандликовой.

- Каждый из трех финалов Мугурусы на турнирах Большого шлема завершился в двух сетах.

- Мугуруса после Australian Open может стать 17-й теннисисткой в истории с как минимум 20 миллионами долларов призовых.

- Кенин – самая молодая финалистка Australian Open после Марии Шараповой и Аны Иванович, которые разыгрывали титул в 2008 году (7:5, 6:3 в пользу россиянки).

- Впервые за 15 лет до финала Australian Open дошла американка не с фамилией Уильямс. Семь последних титулов для США в Мельбурне принесла Серена.

- Мугуруса в субботу сыграет за 8-й титул в карьере (7-4 в финалах). Кенин может стать 4-кратной чемпионкой турниров WTA или Большого шлема (3-1).

- Кенин вне зависимости от результата финала с понедельника дебютирует в топ-10. В случае победы над Мугурусой американка станет 7-й ракеткой мира. Что касается испанки, то после Australian Open она может подняться на 11-ю позицию в рейтинге WTA.

Что говорят букмекеры?

Гарбинье Мугуруса – неочевидный фаворит финала. Вероятно, решающий матч на Australian Open будет затяжным.

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Так кто же выиграет?

Подача и прием – два ключевых фактора в любом большом матче, и Гарбинье Мугуруса на турнире была сильнее Софии Кенин в каждом из этих компонентов. У нее больше эйсов, больше брейков и больше статусных побед.

Испанка единственной в истории обыгрывала двух сестер Уильямс в финалах турниров Большого шлема, в то время опыт Кенин ограничивается решающими матчами на турнирах WTA International.

В последние годы Мугурусе редко удается сохранять самообладание и концентрацию на длительной дистанции, но когда испанка начинает ясно видеть свою цель, остановить ее крайне сложно. Кенин полностью заслужила быть в финале, однако есть сомнения, что американка дозрела до того, чтобы в своем премьерном финале на таком уровне переиграть настолько заряженную и уверенную в себе Мугурусу.

Прогноз: победа Мугурусы в трех сетах.

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В статье: Прогнозы Australian Open София Кенин Гарбинье Мугуруса
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