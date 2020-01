Кенин – Мугуруса. Финал Australian Open в цифрах и фактах

Если у мужчин комбинация финалов на турнирах Большого шлема редко выходит за пределы трио Джокович-Федерер-Надаль, то женский тур регулярно радует разнообразием. В этом контексте Australian Open сумел преподнести сюрприз в трехкратном размере, ведь в финале сыграет 14-я сеяная и теннисистка, которая добралась до решающего матча в статусе 32-й ракетки мира.

Путь к финалу

София Кенин

Гарбинье Мугуруса

Кенин свой единственный матч на турнире против вышестоящей по рейтингу соперницы провела в полуфинале, когда в двух сетах вырвала победу над первой ракеткой мира Эшли Барти.

На контрасте с американкой Мугуруса выбила трех теннисисток из топ-10 (Элина Свитолина, Кики Бертенс и Симона Халеп), а также разобралась с Анастасией Павлюченковой, которая перед матчем с испанкой последовательно переиграла двух экс-первых ракеткой мира – Каролину Плишкову и Анжелик Кербер.

Ключевая статистика

- Мугуруса делит с Симоной Халеп лидерство по количеству брейков – 28 выигранных геймов на приеме за 6 матчей. У Кенин 24 брейка и 5-е место.

- Мугуруса замыкает топ-6 Australian Open по проценту выигранных очков с первой подачи (75%, 182 из 242). Кенин проигрывает и здесь – 67%, 216 из 319.

- А вот по качеству реализации второго мяча Кенин впереди. У Софии 58% (71 из 123), в то время как Мугуруса на второй подаче выиграла лишь 42% розыгрышей (66 из 156).

- По количеству эйсов Мугуруса с 33 подачами навылет на Australian Open уступает только Эшли Барти. Кенин, которая ниже испанки на 12 сантиметров, за 6 матчей выполнила лишь 8 эйсов.

- По двойным ошибкам чуть впереди Мугуруса – 14 против 10.

Как играли раньше?

София Кенин только недавно взлетела в топ WTA-тура, поэтому неудивительно, что очная дуэль финалисток Australian Open пока насчитывает лишь матч.

В конце прошлого сезона американка в Пекине прошла Мугурусу в первом раунде с типичным женским счетом – 6:0, 2:6, 6:2.

Что интересно, Мугуруса дважды за матч проиграла шесть геймов подряд – в первом сете и в решающем, когда повела 2:0.

Главные факты

- Впервые с 1979 года в финале Australian Open не сыграют теннисистки из топ-10. 41 год назад Барбора Джордан в двух сетах обыграла Шарон Уолш (6:3, 6:3). В те годы Открытый чемпионат Австралии проводился на траве.

- Гарбинье Мугуруса может стать первой испанской чемпионкой в истории Australian Open. Ранее в шаге от титула дважды останавливалась Аранча Санчес-Викарио, а нынешний тренер испанки Кончита Мартинес проигрывала в финале в 1998 году.

- У Мугурусы есть шанс стать третьей несеянной чемпионкой в истории Мельбурна после Крис О’нил (1978) и Серены Уильямс (2007).

- Если Мугуруса возьмет титул, то станет седьмой теннисисткой с победами на Шлемах на всех покрытиях. Ранее это удавалось Серене Уильямс, Штеффи Граф, Мартине Навратиловой, Крис Эверт, Марии Шараповой и Гане Мандликовой.

- Каждый из трех финалов Мугурусы на турнирах Большого шлема завершился в двух сетах.

- Мугуруса после Australian Open может стать 17-й теннисисткой в истории с как минимум 20 миллионами долларов призовых.

- Кенин – самая молодая финалистка Australian Open после Марии Шараповой и Аны Иванович, которые разыгрывали титул в 2008 году (7:5, 6:3 в пользу россиянки).

Sofia Kenin will be 21 years, 79 days old on Saturday's Australian Open women's final.



She'll be the youngest Australian Open women's finalist since 2008, when Maria Sharapova (20 years, 283 days) defeated Ana Ivanovic (20 years, 82 days) in the title match that year. pic.twitter.com/xlcgSfeukV