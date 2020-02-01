Доминик Тим: Думаю, что физически я буду готов к финалу

Австрийский теннисист, 5-я ракетка планеты Доминик Тим прокомментировал подготовку к финалу Открытого чемпионата Австралии и рассказал о своем сопернике Новаке Джоковиче (АТР №2).

"Думаю, что физически я буду готов к финальному матчу, учитывая сколько во мне сейчас адреналина. Я сыграл два супер-интенсивных матча против Надаля и против Зверева. Конечно, это скажется на моем состоянии, особенно завтра. Но я собираюсь пройти хорошее восстановление, выйти на легкую тренировку в субботу, и затем сделать все, чтобы быть на 100% готовым к выступлению вечером в воскресенье. 2 или 3 года назад у меня были с этим проблемы: после победы над серьезным соперником я проигрывал в следующем раунде. Но имея опыт с такими ситуациями справляться легче. Сегодня (вчера - прим.) в начале матча у меня были некоторые проблемы. Сразу со старта я не был в нужной форме, как в матче против Надаля. Понадобилось минут 20 или 30, чтобы войти в ритм. Я считают это нормально, нужно просто это преодолеть и полностью оставаться в игре.

Что касается непосредственно соперничества с Джоковичем, то большую часть из наших последних матчей выиграл именно я. Но я не считаю, что это много значит. Здесь он чувствует себя в абсолютной зоне комфорта. Он всегда показывает свой лучший теннис в Австралии уже много-много лет. Поэтому я жду от него такой же игры и в финале. Все, что я могу, - это делать все, что в моих силах, показать отличный теннис и, конечно, посмотреть, что я делал удачно в наших прошлых матчах в Париже и Лондоне, постараться повторить то, что удавалось. Однозначно, он будет фаворитом. Он выиграл 7 титулов здесь, ни разу не проиграл в финале и будет бороться за восьмой трофей. Я сейчас хорошо чувствую себя на корте, показываю отличный теннис, так что постараюсь показать свой максимум в воскресенье" - сказал Тим.

Напомним, что ранее София Кенин победила в финале Открытого чемпионата Австралии.