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София Кенин: Я упорно работала, чтобы достичь этого, и теперь я реализовала свою мечту

Теннис
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Комментарий чемпионки AO

София Кенин: Я упорно работала, чтобы достичь этого, и теперь я реализовала свою мечту
UA-Футбол
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Победительница Открытого чемпионата Австралии, американка София Кенин (WTA №15) прокомментировала свой триумф на турнире. Ее слова цитирует пресс-служба соревнований:

"Это моя первая речь. В первую очередь я хочу поздравить и поблагодарить Гарбинье. Мне хотелось бы, чтобы мы с тобой еще не раз сыграли в финалах. Моя мечта осуществилась. Это очень эмоциональный момент. Я упорно работала, чтобы добиться этого, и теперь смогла реализовать свою мечту.

Это мой любимый турнир, и я очень рада, что выиграла именно здесь. Последние две недели были лучшими в моей жизни. Я поздравляю отца, с которым мы вместе работали над тем, чтобы добиться успеха, и маму, которая очень далеко, за океаном, смотрела этот матч", - сказала Кенин.

Напомним, что финальном матче Кенин в трех сетах победила испанку Гарбинье Мугурусу (WTA №32).

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В статье: София Кенин
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