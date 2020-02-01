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Гарбинье Мугуруса: Этот корт добавлял мне энергии, мне очень приятно играть здесь

Теннис
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Комментарий финалистки AO

Гарбинье Мугуруса: Этот корт добавлял мне энергии, мне очень приятно играть здесь
UA-Футбол
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Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса (WTA №32) прокомментировала поражение в финале Открытого чемпионата Австралии. Ее слова цитирует пресс-служба турнира:

"Я постараюсь не давать волю лишним эмоциям. София, поздравляю, ты провела не только очень хороший финал, но и отличный турнир. Я хочу извиниться перед моей командой. Без вашей помощи я бы ни за что не добралась до этого финала. Спасибо за вашу помощь.

Спасибо всем моим друзьям из Сантьяго. Вы все присутствующие на моих матчах, болели за меня, и я очень благодарна за поддержку. Этот корт добавлял мне энергии, мне очень нравится играть здесь. Спасибо всем болельщикам" - сказала Гарбинье.

Напомним, что в финальном матче Australian Open София Кенин в трех сетах победила Гарбинье Мугурусу.

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В статье: Australian Open София Кенин Гарбинье Мугуруса
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