Гарбинье Мугуруса: Этот корт добавлял мне энергии, мне очень приятно играть здесь

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса (WTA №32) прокомментировала поражение в финале Открытого чемпионата Австралии. Ее слова цитирует пресс-служба турнира:

"Я постараюсь не давать волю лишним эмоциям. София, поздравляю, ты провела не только очень хороший финал, но и отличный турнир. Я хочу извиниться перед моей командой. Без вашей помощи я бы ни за что не добралась до этого финала. Спасибо за вашу помощь.

Спасибо всем моим друзьям из Сантьяго. Вы все присутствующие на моих матчах, болели за меня, и я очень благодарна за поддержку. Этот корт добавлял мне энергии, мне очень нравится играть здесь. Спасибо всем болельщикам" - сказала Гарбинье.

Напомним, что в финальном матче Australian Open София Кенин в трех сетах победила Гарбинье Мугурусу.